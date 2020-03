Thread: Wooden Award

A complete look at the Wooden Men's National Ballot:Udoka Azubuike, Kansas (7-0, Sr., C)Saddiq Bey, Villanova (6-8, So., F)Jared Butler, Baylor (6-3, So., G)Anthony Cowan Jr., Maryland (6-0, Sr., G)Devon Dotson, Kansas (6-2, So., G)Malachi Flynn, San Diego State (6-1, Jr., G)Luka Garza, Iowa (6-11, Jr., C)Markus Howard, Marquette (5-11, Sr., G)Tre Jones, Duke (6-3, So., G)Jordan Nwora, Louisville (6-7, Jr., F)Myles Powell, Seton Hall (6-2, Sr., G)Payton Pritchard, Oregon (6-2, Sr., G)Obi Toppin, Dayton (6-9, So., F)Cassius Winston, Michigan State (6-1, Sr., G)