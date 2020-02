Here is a full breakdown of where Gonzaga teams have stood on February 4th in each of the last eight seasons.2013 - AdjEM: 26.03 (8th), AdjO: 120.7 (5th), AdjD: 94.7 (56th)2014 - AdjEM: 20.17 (22nd), AdjO: 115.6 (25th), AdjD: 95.5 (33rd)2015 - AdjEM: 30.77 (4th), AdjO: 122.2 (3rd), AdjD: 91.4 (14th)2016 - AdjEM: 17.22 (32nd), AdjO: 113.4 (39th), AdjD: 96.2 (40th)2017 - AdjEM: 32.69 (1st), AdjO: 121.3 (7th), AdjD: 88.6 (4th)2018 - AdjEM: 23.49 (9th), AdjO: 119.7 (7th), AdjD: 96.2 (35th)2019 - AdjEM: 32.54 (3rd), AdjO: 127.5 (1st), AdjD: 94.9 (37th)2020 - AdjEM: 26.13 (5th), AdjO: 120.2 (1st), AdjD: 94.1 (44th)